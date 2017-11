Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Rauchmelder hat am Sonntag gegen 1.35 Uhr in der Stuttgarter Straße ein Feuer verhindert. Der 34-jährige Bewohner einer Wohnung im ersten Obergeschoss wollte sich laut der Polizei zu später Stunde noch Chilli con Carne zubereiten. Zwischenzeitlich schlief er jedoch ein, während das auf dem Herd stehende Essen anbrannte und die gesamte Küche verrauchte. Der Bewohner der Nachbarwohnung bemerkte den dadurch ausgelösten Rauchmelder und verständigte die Rettungskräfte. Einer Polizeistreife, die zuerst vor Ort war, gelang es durch lautes Klopfen an der Wohnungstür den 34-Jährigen zu wecken.

Nachdem die Feuerwehr die Wohnung belüftet und der Bewohner durch den Rettungsdienst versorgt worden war, konnte er wieder in seine Wohnung zurückkehren und weiterschlafen. Die Feuerwehr Esslingen war mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Ein Schaden entstand nicht.