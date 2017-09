Anzeige

Altbach (pol) - Ein Rauchmelder hat am Samstagmittag gegen 14 Uhr in der Ludwigstraße in Altbach Schlimmeres verhindert. Das teilt die Polizei mit. Ein 29-Jähriger legte sich schlafen, obwohl er noch Essen auf dem Herd hatte. Dieses brannte an und der Rauchmelder löste dadurch aus. Eine Nachbarin verständigte die Rettungskräfte, nachdem der 29-Jährige nicht öffnete. Die Feuerwehr Altbach kam mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und belüftete die Wohnung. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.