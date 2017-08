Esslingen (pol) - Ein zu heiß gewordenes Brötchen in einer Mikrowelle hat laut Polizei am frühen Sonntagabend so geraucht, dass ein Rauchmelder angeschlagen hat. Eine Pflegerin hörte gegen 17.45 Uhr den Alarm aus der Wohnung einer über 80 Jahre alten Frau im Schloßwiesenweg. Da sie die Tür zu der Wohnung der Seniorin nicht öffnen konnte, verständigte sie die Feuerwehr. Schnell stellte sich heraus, dass es zu keinem Brand gekommen war. Die Seniorin wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

