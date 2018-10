Anzeige

Wendlingen (pol)Starker Rauch aus einem Mehrfamilienhaus hat am Mittwochabend in der Mörikestraße für Aufregung gesorgt. Gegen 20.15 Uhr gingen erste Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr ein. Es wurde über starken Rauch und einen Kellerbrand in dem Gebäude berichtet. Durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor war, wurden sofort die 14 Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Eine Brandstelle war im stark verrauchten Keller zunächst aber nicht zu entdecken. Es stellte sich heraus, dass ein Bewohner der Dachgeschosswohnung seinen Ofen mit Spanplatten befeuert hatte. Durch die derzeitige Wetterlage konnte der starke Rauch nicht abziehen, sondern drückte durch den Kamin nach unten und trat schlussendlich im Keller aus, wo er sich dann im ganzen Haus verbreitete. Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Ein hinzugerufener Schornsteinfeger kümmerte sich anschließend um den Ofen. Ein Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden.