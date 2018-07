Anzeige

Wernau (pol) Wegen Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Kirchheimer Straße sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, ausgerückt. Einer der Bewohner hatte, nach Angaben der Polizei, eine Zigarette auf einem Balkon im 2. Obergeschoss in einen Papierkorb geworfen, worauf sich dessen Inhalt entzündete. Als der Rauch durch ein Fenster ins Treppenhaus zog, löste der Rauchmelder aus. Ein anderer Bewohner löschte den brennenden Papierkorb ab, bevor die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Verletzt wurde niemand, Schaden entstand mit Ausnahme des Papierkorbs ebenfalls nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, die Polizei mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort.