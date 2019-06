Esslingen (pol)Zu einer Gaststätte in der Cannstatter Straße sind Feuerwehr und Polizei am frühen Dienstagmorgen ausgerückt. Gegen 4.10 Uhr hatte ein Passant Rauch und Flammen im Inneren des geschlossenen Lokals gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der im Bereich eines Dimmerkastens an der Decke offenbar aufgrund eines technischen Defekts entstandene Brand bereits von selbst erloschen. Der Schaden blieb laut Polizeisprecher daher überschaubar und beschränkte sich auf das betroffene Gerät selbst und entsprechende Rußantragungen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz.