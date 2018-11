Anzeige

Esslingen (pol)Starke Rauchentwicklung aus einer Firma hat am frühen Dienstagmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Plochinger Straße geführt. Gegen 5.45 Uhr war es durch einen technischen Defekt an einer Maschine zur Entzündung von Schleifstaub gekommen, berichtet die Polizei. Der Funkenflug setzte einen Kunststoffbehälter in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und der Mitarbeiter konnte der Behälter schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ein nennenswerter Schaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Neben der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten vor Ort war, war vorsorglich auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern mit im Einsatz.