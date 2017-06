Leinfelden-Echterdingen (pol) - Der technisch defekte Schalter einer Lavalampe hat am Mittwochabend in der Teutonenstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Nach Angaben der Polizei gingen gegen 21.15 Uhr die ersten Notrufe von Nachbarn ein, die über Rauch und den Alarm eines Rauchmelders aus einer Dachgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus berichteten. Aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes rückte die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen sofort mit fünf Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten an. Auch der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften rasch vor Ort. Nachdem in der Wohnung niemand öffnete, wurde die Wohnung zwangsweise geöffnet. Wie sich herausstellte, hatte ein technischer Defekt am Schalter einer Lavalampe zu einer starken Dampfentwicklung aus der Lampe geführt, die den Rauchmelder aktiviert hat. Nachdem die Lampe ausgesteckt und auf den Balkon gebracht wurde, konnte der Einsatz beendet werden. Ein nennenswerter Schaden ist nicht eingetreten.

