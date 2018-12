Raubüberfall auf Esslinger Tankstelle

Angestellte wurde mit Messer bedroht

In der Ulmer Straße in Esslingen wurde in den frühen Morgenstunden ein Tankstelle überfallen. Der Täter ist flüchtig. Er ist mit einem silbergrauen Kapuzenpulli, dunkler Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißen Sohlen bekleidet.