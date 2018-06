Anzeige

Esslingen (pol) Laut eigenen Angaben schlief der Geschädigte in einem Bus der Linie N 19, als ihm gegen 04.40 Uhr an der Bushaltestelle "Mutzenreisstraße" in Esslingen seine Umhängetasche vom Oberkörper gerissen wurde. Daraufhin erwachte der 22-Jährige, konnte aber lediglich noch erkennen, dass drei männliche Personen aus dem Bus flüchteten.

Die Polizei wurde erst nach Eintreffen des Geschädigten an seiner Wohnanschrift in Ostfildern verständigt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. In der Umhängetasche der Marke "Eastpak" befanden sich lediglich ein Schlüssel sowie ein Medikament. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen, Telefonnummer 0711/3990330 zu melden.