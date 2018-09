Anzeige

Nürtingen (pol) Zu einem Raub kam es in der Sonntagnacht gegen 00.50 Uhr am Busbahnhof in Nürtingen. Ein 19-jähriger und sein 25-jähriger Bekannter warteten dort auf ein Taxi, als sie von einer dreiköpfigen, männlichen Personengruppe angesprochen wurden. Diese fragten den 25-Jährigen nach Bargeld. Als dieser dies verneinte schlug einer der Täter dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Dem 25-Jährigen gelang allerdings die Flucht zu Fuß. Anschließend wurde sein Begleiter mittels mehreren Schlägen ins Gesicht dazu bewegt sein Geld aus seinem Geldbeutel auszuhändigen. Anschließend konnte er ebenso zu Fuß flüchten. Beide Geschädigten wurden nur leicht verletzt. Zu den Tätern liegen keine Beschreibungen vor.