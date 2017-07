Esslingen (red) - Ein Kurzschluss in einer Umspannstation in der Fabrikstraße in Esslingen hat vergangene Nacht gegen 1 Uhr Teile der Esslinger Innenstadt lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 0.55 durch einen Brandmeldealarm zur Verteilerstation in der Fabrikstraße gerufen. Dort trat Rauch aus einem Abluftschacht aus. Anwohner schilderten, dass es einen lauten Knall gegeben habe. Die Räumlichkeiten wurden von der Feuerwehr belüftet. Der Betreiber der Anlage, die NetzeBW, stellte nach etwa einer Stunde die Stromversorgung wieder her. Als Grund für den Kurzschluss vermutet die Feuerwehr eine Ratte, die in Verteilerstation eindrang.

Anzeige