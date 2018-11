Anzeige

Ludwigsburg (pol) Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 9 Uhr aus einem LKW-Auflieger, der auf der Tank-und Rastanlage Denkendorf stand, mehrere neue Winterreifen, berichtet die Polizei. Hierzu schnitt der Unbekannte ein Loch in die Plane des Aufliegers und gelangte so auf die Ladefläche des Lkws. Die Planen zweier weiterer Sattelzugauflieger wurden ebenfalls beschädigt. Auch in diesem Fällen hiterließ der Täter Löcher. Entwendet wurde in diesen Fällen jedoch nichts. Der Gesamtsachschaden bzw. der Wert des Diebstguts konnten noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, entgegen.