Filderstadt (pol) - Mehrere Streifenwagen der Polizei waren am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr notwendig, um einen Streit auf einer Hochzeitsfeier in Filderstadt zu schlichten. Nachdem zwei Gäste unerlaubt Bildaufnahmen von der Braut machten, was aber aus religiösen Gründen von der Familie nicht gewünscht war, kam es zu einer Rangelei zwischen verschiedenen Personengruppen, berichtet die Polizei. Durch den Verweis der beiden fotografierenden Teilnehmer von der Örtlichkeit wurde eine Eskalation der Situation verhindert. Der Bräutigam verletzte sich im Laufe der Rangelei leicht an der Hand, weshalb ihn der hinzugerufene Rettungsdienst zur Versorgung in eine nahegelegene Klinik brachte. Über den weiteren Verlauf der Hochzeitsfeier wurde nichts bekannt.