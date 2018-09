Anzeige

Nürtingen (pol) Beamte der Nürtinger Polizei haben es in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem äußerst aggressiven 28-Jährigen zu tun bekommen. Laut Polizeibericht, meldete sich Anwohnerin aus der Moltkestraße gegen 2.40 Uhr per Notruf. Sie berichtete, dass in der Nachbarschaft eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass sich ein 28-Jähriger gewaltsamen Zutritt zur Wohnung einer Angehörigen verschafft hatte, die zu dem Zeitpunkt nicht zuhause war. Dabei soll sich der Mann verletzt haben.

Da er sich, laut Polizeibericht, weigerte, den Beamten die Tür zu öffnen, versucht diese über den Balkon durch das eingeschlagene Fenster in die Wohnung zu gelangen. Hierbei soll der 28-Jährige die Einsatzkräfte mit diversen Einrichtungsgegenständen beworfen haben. Schließlich öffneten die Polizisten die Wohnungstür gewaltsam und nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann nach Versorgung einer Schnittverletzung an der Hand in eine psychiatrische Klinik verbracht. Neben vier Streifenwagenbestzungen der Polizei befanden sich die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.