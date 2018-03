Anzeige

Filderstadt (pol) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Randalierer in Sielmingen ihr Unwesen getrieben. An der Kreuzung Mühlen- und Karlstraße wurde ein Plastikbanner vom Feuerwehrfest Sielmingen abgehängt. Dieser ist später auf einem Spielplatz wieder aufgetaucht. Außerdem wurde in der Möhringer Straße ein Verkehrszeichen abgeknickt. Die Polizei bittet den Zeugen mit dunklem VW von der Kreuzung Mühlen- und Karlstraße sich unter der Nummer 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.