Kirchheim pol) - Wegen eines randalierenden gambischen Flüchtlings ist es am Samstagmorgen im Klinikum Kirchheim zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Vermutlich infolge eines psychischen Ausnahmezustandes begann der 27-Jährige laut Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr auf seiner Station zu randalieren. Hierbei beging er in den Krankenhausräumlichkeiten mehrere Sachbeschädigungen, bevor er einen Feuerlöscher an sich nahm und das Klinikum verließ. Dort traf er auf die ersten alarmierten Polizeikräfte und sprühte mit dem Feuerlöscher in deren Richtung. Schließlich konnte er überwältigt und fixiert werden. Durch die Handlungen des 27-Jährigen wurde niemand verletzt.

