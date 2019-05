18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt

18.05.2019: In Raidwangen wurden der Polizei zufolge mutwillig 400 Strohballen in Brand gesetzt Quelle: SDMG

Nürtingen (pol) Im Fall der am 18. Mai im Gewann Heudorfer Feld in Brand gesetzten Strohballen, haben sich zwischenzeitlich drei strafunmündige Kinder im Alter von neun und zehn Jahren ihren Eltern und der Polizei als Verursacher offenbart.

Wie bereits berichtet, waren am vergangenen Samstag, gegen 12.25 Uhr, in Verlängerung der Talstraße mehrere hundert Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Polizei hatte unmittelbar nach der Entdeckung des Feuers nach drei Kindern bzw. Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren gefahndet. Diese waren zuvor im Bereich der Strohballen gesehen worden. Den Ermittlungen des Polizeipostens Rossdorf zufolge, hatten die drei Jungen mit einem Feuerzeug an den Ballen gezündelt.

Insgesamt fielen 460 Strohballen dem Flammen zum Opfer. Dadurch entstand ein Schaden von zirka 33.000 Euro.