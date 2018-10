Anzeige

Esslingen (pol)Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen einen 39-jährigen Mann, der am Samstagmittag einen Radfahrer beraubt haben soll. Laut Polizeimeldung soll es sich um eine versuchte, schwere räuberische Erpressung handeln.

Der wohnsitzlose, in Esslingen aufhältige Mann, soll den Radfahrer am Samstag gegen 9 Uhr dazu genötigt haben, von seinem Fahrrad zu steigen. Die beiden Männer hatten sich zu dem Zeitpunkt auf dem Neckarradweg im Bereich des Skaterparks aufgehalten. Dann soll er von dem 53-jährigen verlangt haben, Bargeld herauszugeben. Um seine Forderung zu bestärken hielt er seinem Opfer laut Polizeibericht ein Küchenmesser vor. Doch der 53-Jährige ließ sich nicht einschüchtern und gab vor, kein Geld dabei zu haben. So flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute.

Bei einer späteren Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der 39-Jährige festgenommen werden. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht.