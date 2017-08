Esslingen (pol) – Am Samstag, kurz vor Mitternacht, ist ein Räuber von einem jungen Mann in die Flucht geschlagen worden. Der 18-Jährige wurde um 23.40 Uhr von dem Täter in der Unterführung Kleiner Markt angesprochen. Unter Drohungen forderte er die Aushändigung des Geldbeutels und seines Mobiltelefons. Dabei drückte der bislang Unbekannte das Opfer mit seiner Hand gegen eine Wand. Der 18-Jährige wehrte sich daraufhin mit zwei Schlägen, worauf der Täter von seinem Opfer abließ und ohne Beute in Richtung Stadtmitte flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ergebnislos. Der Täter ist circa 20 Jahre alt, 190 cm groß, hat schwarze Haare und eine auffällig helle Hautfarbe. Am Unterarm trug er ein Tattoo mit Kantenmuster. Er war bekleidet mit Bluejeans und dunklem T-Shirt.

Anzeige

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter 07 11/39 90-330 Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können.