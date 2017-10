Anzeige

Wendlingen (pol) - Am helllichten Tage sind am Montag Autoräder und -felgen aus einer Tiefgarage im Köngener Brahmsweg gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Irgendwann zwischen 8.30 Uhr und 19.15 Uhr drangen der oder die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Tiefgarage einer Wohnanlage ein und entwendeten einen Satz neuwertiger Felgen des Herstellers OZ mit den Maßen 7,5x17 LK5/100 ET 35, sowie einen Satz gebrauchter Winterräder auf Original VW-Felgen, ebenfalls in 7,5x17 mit 215/40 R17 Reifen.

Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Wendlingen unter 07024/920990 entgegen.