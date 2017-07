Nürtingen (pol) - Alle vier Räder eines Opel Astra haben Unbekannte in der Nacht von Montag, 19 Uhr, auf Dienstag, 7 Uhr, auf dem Ausstellungsgelände eines Autohändlers in der Straße In der Au gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich mit einem mitgebrachten Wagenheber bockten sie das Auto auf und montierten die Räder im Wert von etwa 2.400 Euro ab. Anschließend setzten sie den Wagen einfach auf Pflastersteine ab, wodurch noch einmal ein Schaden von etwa 1.000 Euro an dem Fahrzeug entstand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.

