Esslingen (pol) - In der Plochinger Straße ist am Mittwochmorgen bei einer Kollision mit einem Pkw eine jugendliche Radfahrerin verletzt worden. Eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Smart wollte gegen 8.45 Uhr von einer Hofausfahrt eines Geschäftes in die Plochinger Straße einfahren. Da die Sicht nach links durch parkende Fahrzeuge verdeckt war, tastete sie sich mit langsamer Geschwindigkeit vor zur Fahrbahn, während das

Fahrzeugheck noch auf den Gehweg ragte. Zur gleichen Zeit befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Trekkingrad verbotswidrig den linken Gehweg der Plochinger Straße in Richtung Reutlinger Straße. Als die Radlerin den

stehenden Pkw erkannte, versuchte sie nach rechts auszuweichen. Dies reichte ihr jedoch nicht mehr. Bei der anschließenden Kollision zog sie sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie für eine Nacht zur Beobachtung bleiben muss. Am Rad und Pkw entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1.200 Euro.

