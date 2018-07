Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Beim Ausfahren aus einer Tankstelle in der Oberbohinger Straße hat ein 41-jähriger Fahrer eines Lkw Renault am Mittwochmittag eine Radfahrerin übersehen und angefahren. Der Trucker wollte nach Polizeiangaben gegen 15.40 Uhr vom Tankstellengelände in die Oberboihinger Straße einfahren. Dabei übersah er eine 25-Jährige, die mit ihrem Mountainbike auf dem Geh- und Radweg von Nürtingen in Richtung Zizishausen unterwegs war. Der Laster streifte die Radlerin, die dabei stürzte und so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1 600 Euro geschätzt.