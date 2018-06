Anzeige

Kirchheim (red) - Weil er vermutlich durch die Sonne geblendet wurde, hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen auf der Aichelbergstraße eine Radfahrerin übersehen und angefahren. Das berichtet die Polizei. Der Fahranfänger war gegen 7.10 Uhr mit seinem Auto auf der Aichelbergstraße in Richtung B 297 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Gräfenbergweg kam plötzlich die 16 Jahre alte Radlerin von rechts und fuhr ohne abzusteigen oder vorher anzuhalten über den Fußgängerüberweg. Der 18-Jährige erkannte die Radfahrerin zu spät und erfasste die Jugendliche. Bei der Kollision wurde das Mädchen, das einen Helm getragen hatte, so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.