Leinfelden-Echterdingen (pol) - Schwer verletzt wurde eine 30 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, auf der Vaihinger Straße ereignet hat. Ein 36-jähriger, in Sindelfingen wohnhafter Mann war, wie die Polizei berichtet, mit seinem 3er BMW auf der Paracelsusstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die vorfahrtsberechtigte Vaihinger Straße einbiegen. Vor dem Abbiegen hielt er zunächst an, um einen von rechts kommenden Radfahrer passieren zu lassen. Beim Anfahren übersah er jedoch die 30-jährige Radlerin, die dem ersten Radfahrer folgte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte und so schwer verletzt wurde, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der BMW-Fahrer nach Alkohol roch. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,8 Promille. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

