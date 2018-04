Anzeige

Köngen (pol)Die Frau war am Mittwochmorgen, gegen 9.15 Uhr, mit ihrem Damenrad von Denkendorf kommend auf der abschüssigen Strecke in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr zunächst auf dem Gehweg. Sie wollte mehrere auf dem Gehweg bereitgestellte Papiermülltonnen passieren und fuhr deshalb über den Bordstein hinunter auf die Fahrbahn. Dort prallte sie gegen das rechte Hinterrad eines Lkw, der im selben Moment ebenfalls in Richtung Ortsmitte fuhr, und kam dabei zu Fall. Die Verletzte, die keinen Fahrradhelm trug, erlitt bei dem Unfall nur leichte Kopfverletzungen. Sie wurde von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. An Fahrrad und Lastwagen entstand nur minimaler Sachschaden.