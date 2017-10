Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (red) - Bei einem Unfall am Mittwoch, 27. September, gegen 15 Uhr im Ortsteil Stetten ist eine 52-jährige Fahrradfahrerin mit einem Linienbus kollidiert und leicht verletzt worden, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Der Bus setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, die nähere Angaben machen können.

Die 52 Jahre alte Briefzustellerin war auf der Stettener Hauptstraße mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Plattenhardt unterwegs. Auf Höhe des Holderwegs kam der Radlerin in einer lang gezogenen Linkskurve ein Linienbus entgegen. Dabei schwenkte das Heck des Linienbusses über den Bürgersteig. Die 52-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad, schlug mit dem Kopf gegen das Heck des Busses und stürzte vom Fahrrad auf die Fahrbahn. Der gelb- oder orangefarbene Linienbus setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Echterdingen fort, ohne anzuhalten.

Die leicht verletzte Radlerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Linienbus oder zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 0711/7 09 13 zu melden. Nach Angaben der verunglückten Radfahrerin befanden sich mindestens zwei weibliche Personen an der Unfallstelle, die den Unfallhergang beobachtet haben dürften.