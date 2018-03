Anzeige

Kirchheim (pol) - Auf der Alten Schlierbacher Straße in Kirchheim ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 64 Jahre alte Frau aus Kirchheim gegen 12.30 Uhr mit ihrem Pedelec und stieß mit einem 66 Jahre alter Fußgänger zusammen, der mit seiner Ehefrau die Straße überqueren wollte. Obwohl die Radlerin noch auswich, blieb sie mit ihrem Lenker am Fußgänger hängen und beide kamen zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurden beide zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden. Beim Sturz ging die Brille des Fußgängers zu Bruch.