Esslingen (pol) - Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 25-jährige Radfahrerin auf der Fritz-Müller-Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Lilienthalstraße bog die Radlerin nach Angaben der Polizei ohne jegliche Vorankündigung nach links ab. Der nachfolgende Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Beim Sturz zog sich die 25-jährige Radfahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht dringend Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0711/3990-0 melden.