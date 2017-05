Esslingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Der 72 Jahre alte Radler aus Esslingen war laut der Polizei gegen 8.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Wehrneckarstraße in Richtung Vogelsangbrücke unterwegs. Auf Höhe von Gebäude Nr. 21 übersah er unter der dortigen Brücke einen mittig auf dem Weg stehenden Absperrpfosten und prallte dagegen. Beim Sturz auf die Fahrbahn wurde der 72-Jährige, der ohne Helm fuhr, schwer verletzt.

Anzeige