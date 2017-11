Anzeige

Nürtingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung der

Ersbergstraße in die Neuffener Straße wurde ein 19-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Radler war laut Polizeiangaben in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs und durch seine Kopfhörer vom Verkehrsgeschehen abgeschirmt. Eine 67-jährige Nürtingerin, die mit ihrem Toyota Yaris auf der Neuffener Straße unterwegs war und nach links in die Ersbergstraße einbiegen wollte, übersah den Radler. Durch den Aufprall stürzte der 19-Jährige auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.