Wendlingen (pol) - Ein unbekannter Radfahrer hat am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, eine Fußgängerin beraubt, wie die Polizei berichtet.

Anzeige

Die 66-jährige Wendlingerin war aus Richtung Bahnhofstraße kommend in der Kirchstraße unterwegs, als plötzlich ein Radfahrer von hinten an sie heranfuhr, ihr im Vorbeifahren die Handtasche aus der Hand riss und entlang der Kirchstraße in grobe Richtung Schulzentrum flüchtete.

Anzeige

Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief bisher erfolglos. Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt und hatte eine sportliche Figur. Er hatte am Oberkopf eine Glatze, ansonsten war der Kopf rasiert mit leicht sichtbaren, dunklen Stoppeln. Er trug eine schwarze Radlerhose und ein weißes T-Shirt mit blauen Querstreifen und eine Sonnenbrille. Sein Herrenrad war schwarz. Bei der geraubten Handtasche handelt es sich um eine weiße Tasche mit roten Längsstreifen links und rechts und einem blauen Querstreifen an der Unterseite. Darin befanden sich unter anderem die Geldbörse des Opfers mit persönlichen Papieren und EC-Karte, sowie ein Schlüsselbund.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib der Beute werden unter Tel. 07024/920990 beim Polizeiposten Wendlingen entgegen genommen.