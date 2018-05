Anzeige

Kirchheim (pol) Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Montagnachmittag in der Weiherstraße gekommen. Gegen 13.45 Uhr schloss dort ein 16-jähriger Mountainbiker auf eine 62 Jahre alte Radlerin auf. Weil er vermutlich beim Abbremsen die Vorderradbremse zu stark betätigte, stürzte er über den Lenker gegen das Fahrrad der Frau, das berichtete die Polizei. Diese konnte sich glücklicherweise im Sattel halten und blieb unverletzt. Der 16-Jährige zog sich leichte Blessuren zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.