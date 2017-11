Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol) - Am Montag hat sich ein 21-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen, als er gegen 17.20 Uhr mit einem BMW kollidierte. Zu dem Unfall kam es, als der 61-jährige Autofahrer laut Polizeiangaben von der Poststraße nach rechts in die Ringstraße einbiegen wollte. Beim Hineintasten in den Einmündungsbereich übersah er den sich nähernden Fahrradfahrer. Dieser ging davon aus, dass ihn der Pkw-Fahrer wahrgenommen hatte, weshalb er vor dem Auto die Einmündung überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand lediglich ein geringer Schaden.