Nürtingen-Zizishausen (pol) Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Austraße / Schlosserstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen 8.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Austraße in Richtung Schlosserstraße unterwegs.

Als er in die Schlosserstraße einbog, kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug eines Paketzustelldienstes, das von rechts kommend auf der Schlosserstraße in Richtung Oberboihingen gefahren ist.

An der Unfallstelle einigten sich beide darauf, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzuziehen, als sich der Paketzusteller plötzlich wieder in sein Fahrzeug setzte und einfach davon fuhr.

Der Fahrer soll etwa 28 bis 30 Jahre alt gewesen sein, ungefähr 175 cm groß und leicht korpulent. Er hatte braune Augen und einen ausgeprägten Vollbart, ohne Oberlippenbart und mittellange, braune Haare. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0