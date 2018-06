Anzeige

Reichenbach (pol)Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 50-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Ulmer Straße und Alte Hegenloher Straße ereignet hat. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines VW Polo war nach Polizeibericht gegen 21 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Ebersbach unterwegs. Beim Einbiegen nach links in die Alte Hegenloher Straße übersah er den entgegenkommenden Rennradfahrer.

Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, prallte seitlich gegen den Polo und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, sodass er nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen konnte. Der entstandene Schaden wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt.