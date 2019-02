Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) Ein 13-jähriger Radfahrer wurde Montagnachmittag von einem Auto angefahren. Das Kind war zusammen mit Freunden auf einem Feldweg aus Richtung Stetten kommend unterwegs. An der Echterdinger Straße überquerte einer der Freunde die Fahrbahn bei grüner Ampel. Als diese auf Rot umsprang, blieb der 13-jährige zunächst stehen, fuhr dann aber doch los. Dabei wurde er von einem 68-jährigen Autofahrer erfasst der in Richtung Echterdingen fuhr. Das Kind wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro.