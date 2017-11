Anzeige

Neckartailfingen (pol) - Am Mittwochmorgen kam es zwischen einem Audi-Fahrer und einem Fahrradfahrer zu einem Zusammenstoß in der Bahnhofsstraße. Die 41-jährige Autofahrerin wollte um kurz vor sechs Uhr von der Bahnhofstraße in die Reutlinger Straße einfahren und missachtete dabei ein Stoppstellenschild. Sie stieß mit dem 32-jährigen Radler zusammen, der den Einmündungsbereich auf einem vorgelagerten Radweg gerade überquerte. Der Mann zog sich leichte Verletzunge zu. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.