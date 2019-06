Filderstadt (pol) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, welcher sich bereits am Mittwochnachmittag auf der Dresdener Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 Zeugen. Eine 58-jährige Fahrradfahrerin befuhr gegen 16 Uhr den Radweg von Bonlanden kommend in Richtung Bernhausen. Auf Höhe der Einmündung zur Dresdener Straße kam es zu einem Kontakt mit einem von hinten herannahenden Radfahrer, woraufhin beide Radlenker zu Sturz kamen. Der Unfallverursacher, welcher sich ohne weitere Feststellungen zu treffen von der Unfallstelle entfernte, wird von der Geschädigten als etwa 20 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er war mit einer kurzen Hose bekleidet und führte einen mintfarbenen Adidas Rucksack mit. Nachdem die 57-jährige sich aufgrund ihrer Verletzungen am Freitag in medizinische Behandlung begeben musste, erstattet sie nachträglich Anzeige bei der Polizei.