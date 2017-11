Anzeige

Ostfildern (pol) - Bei einem Unfall in Ruit ist eine Radfahrerin am Mittwoch kurz vor 18 Uhr schwer verletzt worden.

Ein 72-Jähriger wollte mit seinem Wagen, laut Polizeiangaben, die Brunnwiesenstraße überqueren und hielt zunächst an. Allerdings übersah er dann beim Einfahren eine ihm entgegenkommende 74 Jahre alte Radfahrerin. Mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck stieß das Auto gegen das Hinterrad des Fahrrads, wodurch die Radlerin zu Fall kam und sich zahlreiche Prellungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Aufnahme in ein Klinikum. Am Auto und am Rad entstand Sachschaden in Höhe von knapp über 500 Euro.