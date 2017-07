Nürtingen (pol) - Weil er eine Radfahrerin übersehen hat, hat ein 67-jähriger Nürtinger am Dienstagmittag an der Einmündung Werastraße und Gerberstraße einen Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei mit. Der Nürtinger war gegen 12.20 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Werastraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Gerberstraße einbiegen. Dabei übersah eine von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Gerberstraße heranfahrende 49-jährige Fahrradfahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision kam, bei der die Radlerin über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn stürzte. Die Radfahrerin erlitt hierbei Prellungen und Schürfwunden, wollte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Der Schaden hielt sich mit etwa 500 Euro in Grenzen.

Anzeige