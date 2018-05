Anzeige

Ostfildern (pol) Die Frau war gegen 13.10 Uhr zunächst auf einem quer zur Fahrbahn verlaufenden Feldweg unterwegs und wechselte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge unvermittelt auf die Kreisstraße um diese zu überqueren. Die Seniorin wurde in der Folge vom Smart einer 42 Jahre alten Frau erfasst, die in Richtung Sillenbuch fuhr und noch vergeblich versucht hatte, auszuweichen. Die Radfahrerin krachte auf die Motorhaube des Pkw und fiel danach in den Straßengraben. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die 42-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Der Smart war nicht mehr fahrtauglich und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit 2000 Euro beziffert.