Kirchheim/Teck (pol) - Weil er eine Radfahrerin übersehen hat, hat ein 70-jähriger Beurener am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Jesinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 70-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der Jesinger Straße von der Umgehungsstraße herkommend, in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Zufahrt einer Gaststätte übersah er eine auf dem Gehweg entgegenkommende 31-jährige Radfahrerin. Er erfasste die Radlerin, die mit ihrem in einem Kindersitz auf dem Gepäckträger mitfahrenden 4-jährigen Sohn auf die Fahrbahn stürzte. Mutter und Sohn, die beide keinen Fahrradhelm trugen, wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 600 Euro beziffert.

