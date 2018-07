Anzeige

Beuren (ES) Nach Polizeiangaben war die 67-jährige Pkw-Fahrerin auf der Owener Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und bog nach links in die Hohenneuffenstraße ab. Hierbei fuhr sie zu weit links und kollidierte mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Fahrerin eines Rennrades. Diese zog sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort versorgt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro.