Bempflingen (pol) - Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin nach Angaben der Polizei bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag erlitten. Ein 22-Jähriger wollte kurz vor 14 Uhr mit seinem 1er BMW aus einer Zufahrt heraus nach rechts auf die Grafenberger Straße einfahren. Hierbei übersah er die auf dem Geh- und Radweg mit ihrem Pedelec radelnde Frau, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Durch die Kollision stürzte sie auf die Fahrbahn. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 2500 Euro geschätzt.

