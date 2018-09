Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Leinfelden zugezogen. Eine 61-jährige Skoda-Lenkerin war kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Benzstraße nach links in die Max-Lang-Straße abgebogen. Hierbei übersah die Autofahrerin die von links kommende 74 Jahre alte Radfahrerin, die mit ihrem Klapprad auf dem Radweg neben der bevorrechtigten Max-Lang-Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.