Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Echterdingen verletzt worden. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 60-jähriger Renault-Fahrer von der Bonländer Straße auf die Tübinger Straße abgebogen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Hierbei übersah er die 47 Jahre alte Radfahrerin, die auf der Tübinger Straße der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Durch die Kollision stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich mehrere Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte.