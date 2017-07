Denkendorf (pol) - Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger

Fiat-Punto-Lenker die Waldstraße und wollte nach links in die Straße

"Untere Gänsweide" abbiegen, wobei er eine entgegenkommende

51-jährige Radfahrerin übersah. In der Folge prallte die Radlenkerin

gegen die Front des Pkw und wurde über die Motorhaube auf die

Fahrbahn geschleudert. Die 51-jährige Frau, welche keinen Helm trug,

wurde nach Angaben der Polizei mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum verbracht.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von ca. 1 800 Euro aus.

