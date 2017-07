Leinfelden-Echterdingen (pol) - Noch ungeklärt ist die Ursache des Sturzes einer Radfahrerin, die am Donnerstagnachmittag auf einem Verbindungsweg der Esslinger Straße zu einem landwirtschaftlichen Weg schwer verletzt aufgefunden worden war. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr die 74-Jährige den abschüssigen Weg hinter dem Einkaufszentrum Rewe/MediaMarkt entlang. Am Ende der Straße geht dieser Weg nach einer Rechtskurve in einen geteerten Weg über, der unter der B 27 weiter verläuft. Unmittelbar nach der Kurve muss die Radlerin zu Fall gekommen sein, wobei sie sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat. Ein vorbeikommender Passant entdeckte die Verletzte gegen 18.15 Uhr und verständigte den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie zur stationären Aufnahme in die Klinik gebracht. Die Radfahrerin hatte keine Ausweispapiere bei sich. Aufgrund einer Vermisstenanzeige wurde schließlich bekannt, dass es sich bei der Gestürzten um eine seit 14 Uhr abwesende 74-jährige Frau aus Stuttgart handelt. Wie lange die verletzte Radfahrerin auf der Straße lag, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Nacht zum Freitag erlag die 74-Jährige in der Klinik ihren schweren Verletzungen. Hinweise zu der Radfahrerin und dem Unfall nimmt die Verkehrspolizei unter der Nummer 0711/3990-420 entgegen.

